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Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти

05.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти «Во славу общей Победы», посвященной 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  Забор земли в символические мешочки предстоит собрать с 58 индивидуальных захоронений, братских могил и могил жертв фашизма. 21 февраля землю со всех воинских захоронений города и района поместят в одну капсулу, которую  передадут в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых в Минске.

Торжественные митинги прошли уже на территориях Октябрьского, Гусевицкого и Липиничского сельсоветов. Сегодня корреспондент «Авангарда» стал свидетелем памятных мероприятий  в поселке Новый Путь и в деревне Буда Люшевская Липиничского сельсовета. Среди принявших участие в акции – учащиеся и педагоги Неговской и Буда-Люшевской  школ, председатель Липиничского сельисполкома, Совета депутатов Людмила Кураликова, работники учреждений культуры и общественность. В специальные мешочки была засыпана земля с воинских захоронений в поселке Новый путь и в Буде Люшевской.Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
На фото: воинское захоронение № 7290, индивидуальная могила Лагутина В.Н. (п.Новый Путь). Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти

На фото: Торжественный митинг с забором земли с воинского захоронения №1898 в Буде Люшевской, братская могила, захоронено 72 воина.

Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти
Наталья ЛОГУНОВА. 

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.

 
Теги: Минск
 
 
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Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти «Во славу общей Победы», посвященной 75-й годовщине Победы советского народа в Великой...
 
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