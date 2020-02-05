Во славу общей Победы. Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти

Источник материала: Газета Авангард

Будакошелевщина присоединилась к международной акции памяти «Во славу общей Победы», посвященной 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Забор земли в символические мешочки предстоит собрать с 58 индивидуальных захоронений, братских могил и могил жертв фашизма. 21 февраля землю со всех воинских захоронений города и района поместят в одну капсулу, которую передадут в крипту Храма-Памятника в честь Всех Святых в Минске.

Торжественные митинги прошли уже на территориях Октябрьского, Гусевицкого и Липиничского сельсоветов. Сегодня корреспондент «Авангарда» стал свидетелем памятных мероприятий в поселке Новый Путь и в деревне Буда Люшевская Липиничского сельсовета. Среди принявших участие в акции – учащиеся и педагоги Неговской и Буда-Люшевской школ, председатель Липиничского сельисполкома, Совета депутатов Людмила Кураликова, работники учреждений культуры и общественность. В специальные мешочки была засыпана земля с воинских захоронений в поселке Новый путь и в Буде Люшевской.

На фото: воинское захоронение № 7290, индивидуальная могила Лагутина В.Н. (п.Новый Путь).



На фото: Торжественный митинг с забором земли с воинского захоронения №1898 в Буде Люшевской, братская могила, захоронено 72 воина.

















Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.