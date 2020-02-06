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В Гомельской области открывается первый ресторан KFC

06.02.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 февраля в Мозыре в ТЦ «Катапульта» откроется KFC, сообщает местное издание «Жыцце Палесся».


Фото: «Жыцце Палесся»

Мозырский ресторан будет работать по системе Fusion, которая уже действует в большинстве ресторанов KFC. Основной ее принцип в том, что прием и выдача заказов разделены, а значит, гостям не придется тратить время на ожидание у кассы. Кроме того, заказ можно будет сделать без очереди в одном из двух киосков самообслуживания.

В 2020 году KFC появится и в Гомеле. Напомним, в ноябре в областном центре открылся «МакДональдс».

KFC — это международный ресторанный бренд, специализирующийся на блюдах из курицы. Его история началась с полковника Харланда Сандерса, более 75 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй.

 
Теги: Гомель
 
 
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