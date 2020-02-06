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Лунинецкий хлебозавод будет выпускать мармелад в шоколаде
06.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лунинецкий хлебозавод будет выпускать мармелад нескольких видов и ароматов. В том числе и в шоколадной глазури, сообщает
В магазинах мармелад Лунинецкого хлебозавода появится, скорее всего, весной. Сейчас рецептура новинки предприятия ждет согласования и утверждения.
— Изготовили пробную партию, представили для дегустации на «Дне качества», который проходил на базе нашего хлебозавода, — рассказала начальник производственно-технологической лаборатории Лунинецкого хлебозавода Людмила Брезина. — Комиссия одобрила. Когда получим все необходимые документы, мармелад поступит в магазины.
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В магазинах мармелад Лунинецкого хлебозавода появится, скорее всего, весной.
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