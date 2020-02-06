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Лунинецкий хлебозавод будет выпускать мармелад в шоколаде

06.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лунинецкий хлебозавод будет выпускать мармелад нескольких видов и ароматов. В том числе и в шоколадной глазури, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: 1000.menu

В магазинах мармелад Лунинецкого хлебозавода появится, скорее всего, весной. Сейчас рецептура новинки предприятия ждет согласования и утверждения.

— Изготовили пробную партию, представили для дегустации на «Дне качества», который проходил на базе нашего хлебозавода, — рассказала начальник производственно-технологической лаборатории Лунинецкого хлебозавода Людмила Брезина. — Комиссия одобрила. Когда получим все необходимые документы, мармелад поступит в магазины.

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В магазинах мармелад Лунинецкого хлебозавода появится, скорее всего, весной.
 
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