Лунинецкий хлебозавод будет выпускать мармелад в шоколаде

Источник материала: Tut.by

Лунинецкий хлебозавод будет выпускать мармелад нескольких видов и ароматов. В том числе и в шоколадной глазури, сообщает «Медиа-Полесье» .



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В магазинах мармелад Лунинецкого хлебозавода появится, скорее всего, весной. Сейчас рецептура новинки предприятия ждет согласования и утверждения.

— Изготовили пробную партию, представили для дегустации на «Дне качества», который проходил на базе нашего хлебозавода, — рассказала начальник производственно-технологической лаборатории Лунинецкого хлебозавода Людмила Брезина. — Комиссия одобрила. Когда получим все необходимые документы, мармелад поступит в магазины.