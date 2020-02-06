Количество летальных исходов среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 425, более 20 тысяч человек заболели. Свежие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению КНР.
Медики зафиксировали 20 438 подтвержденных случая заболевания. В настоящее время 2788 находятся в тяжелом состоянии, 425 человек умерли, 632 пациента вылечены и выписаны. У 221 015 человек были тесные контакты с заболевшими, под медицинским наблюдением сейчас находятся 171 329 человек.
За сутки количество заболевших в Китае выросло на 3,2 тысячи человек, а число погибших — на 64. Вирус за пределами Китая обнаружен у людей в более чем 20 странах. В выходные стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая.
По данным Минздрава Беларуси, в стране пациентов с коронавирусом нет. Министр заявил, что мероприятия, которые сейчас проводятся в Беларуси, в случае чего позволят вирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории. Белорусские медики сейчас участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.
Как защитить себя от китайского коронавируса
Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.
Как не заразиться?
Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:
- избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
- после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
- если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
- стараться не касаться руками лица;
- в общественных местах носить медицинские маски;
- при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
- если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.
Что делать, если кажется, что заразился?
При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.
Как лечат от коронавируса?
Специфического лечения от;коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.