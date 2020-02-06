Как защитить себя от китайского коронавируса

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Количество летальных исходов среди заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Китае, увеличилось до 425, более 20 тысяч человек заболели. Свежие данные приводит Государственный комитет по здравоохранению КНР.

Медики зафиксировали 20 438 подтвержденных случая заболевания. В настоящее время 2788 находятся в тяжелом состоянии, 425 человек умерли, 632 пациента вылечены и выписаны. У 221 015 человек были тесные контакты с заболевшими, под медицинским наблюдением сейчас находятся 171 329 человек.

За сутки количество заболевших в Китае выросло на 3,2 тысячи человек, а число погибших — на 64. Вирус за пределами Китая обнаружен у людей в более чем 20 странах. В выходные стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая.

По данным Минздрава Беларуси, в стране пациентов с коронавирусом нет. Министр заявил, что мероприятия, которые сейчас проводятся в Беларуси, в случае чего позволят вирус локализовать и избежать его распространения на нашей территории. Белорусские медики сейчас участвуют в тренировках, когда на практике отрабатываются ситуации с поступлением пациентов с подозрением на новый коронавирус.