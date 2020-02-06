На въезде в могилевский парк Горького поставят шлагбаум, чтобы машины не портили плитку и газоны

Источник материала: Tut.by

Городские власти уже в этом месяце займутся займутся проблемой в парке Горького в Могилеве: там, напомним, по пешеходным дорожкам к церкви ездят автомобили, разбивают их и создают опасность для людей.





В горисполкоме сообщили, что подъездная дорога в парке при строительстве храма Святых царственных мучеников и исповедников XX века вообще не была предусмотрена, но все же признали, что дорожки парка — не для транспорта, а для пешеходов.

«Могилевзеленстрою» поручили в этом месяце установить шлагбаум на проезде с тыльной стороны краеведческого музея имени Романова, чтобы ограничить въезд машин в парк. В проект плана благоустройства города на этот год включили ремонт поврежденной плитки (но с оговоркой — если будет дополнительное финансирование).

— Сейчас готовится комплексный план благоустройства города на 2020 год. Он сформирован по обращениям граждан, по их наболевшим вопросам. Финансирование в первую очередь пойдет на него, — пояснил TUT.BY начальник отдела эксплуатации и благоустройства Управления коммунальных предприятий Сергей Макаренко.

В январе могилевчане требовали ограничить въезд машин в парк Горького. Люди жаловались, что автомобили разрушают газоны и тротуарную плитку.