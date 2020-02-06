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Узнали, сколько денег выделили за прошлый год безработным Березовского района на «стартапы»
06.02.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году в Березовском районе на открытие своего дела безработным выделено более 11,5 тыс. рублей субсидий, сообщает
Самые популярные сферы: строительные работы, торговля, парикмахерские и косметические услуги и агротуризм. Стартовый капитал составляет от 2 до 3,5 тысяч рублей на человека.
Претендовать на него могут те, кто зарегистрировался в качестве безработного и в течение месяца не нашел работы, а также прошедшие переобучение по направлению управления по труду, занятости и соцзащите. Небольшой, на первый взгляд, субсидии достаточно, чтобы, к примеру, купить несложное оборудование для собственной парикмахерской или оплатить на первых порах аренду помещения.
Возвращать полученные средства при этом не требуется, — достаточно представить бизнес-план и применить деньги по назначению.
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Безработные вложились в строительные работы, торговля, парикмахерские и косметические услуги и агротуризм.
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