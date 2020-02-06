Узнали, сколько денег выделили за прошлый год безработным Березовского района на «стартапы»

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Березовском районе на открытие своего дела безработным выделено более 11,5 тыс. рублей субсидий, сообщает «Вечерний Брест» .



фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Самые популярные сферы: строительные работы, торговля, парикмахерские и косметические услуги и агротуризм. Стартовый капитал составляет от 2 до 3,5 тысяч рублей на человека.

Претендовать на него могут те, кто зарегистрировался в качестве безработного и в течение месяца не нашел работы, а также прошедшие переобучение по направлению управления по труду, занятости и соцзащите. Небольшой, на первый взгляд, субсидии достаточно, чтобы, к примеру, купить несложное оборудование для собственной парикмахерской или оплатить на первых порах аренду помещения.

Возвращать полученные средства при этом не требуется, — достаточно представить бизнес-план и применить деньги по назначению.