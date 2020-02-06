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Бок о бок с экономикой развивается и социальная сфера Пинского района

06.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Бок о бок с экономикой на протяжении восьми десятков лет развивалась и социальная сфера нашего района. Социальные стандарты жизни людей на территории Пинщины соответствуют общереспубликанскому уровню.

В регионе созданы хорошая транспортная сеть, системы здравоохранения и образования, работают органы социальной защиты, реабилитации и опеки, рекреационные и спортивные объекты, детские учреждения, общественные и культурные организации и союзы. Постоянно улучшаются коммунальная инфраструктура и благоустроенность населенных пунктов – подразумевается в том числе комфортность жилья, торговое обслуживание, внешний вид деревень и агрогородков. К слову, в районе более 170 населенных пунктов, в том числе 11 агрогородков. Здесь живут люди разных национальностей. Большинство представляет титульную нацию: по результатам переписи, состоявшейся в 2019 году, число белорусов среди населения превышает 92%. Ведущей по количеству верующих религиозной конфессией является православие (36 общин), далее следуют протестанты (38 общин) и католики (2 общины).

Важная роль в проведении социальной политики принадлежит сельским Советам, которые находятся в гуще местной жизни, выступают в роли первичных инстанций при решении проблем, волнующих граждан.

Бок о бок с экономикой развивается и социальная сфера Пинского района

Первоклашки из Молотковичей.

 
 
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