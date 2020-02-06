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Замначальника локомотивного депо за взятку 600 рублей дали 4 года колонии и штраф 500 базовых
06.02.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Молодечно оглашен приговор по
Согласно обвинению, Владимир Долгий трижды получал взятки от своих подчиненных — машинисты приносили деньги за то, что заместитель начальника закрывал глаза на их проступки. Один из машинистов обратился в правоохранительные органы с заявлением, что Долгий вымогает деньги. Ему дали помеченные купюры, которые он принес в кабинет руководителя. Вскоре Владимира Долгого задержали с поличным прямо на рабочем месте. После этого сотрудники ОБЭП опросили других сотрудников депо, двое заявили, что также передавали Долгому деньги. Признательные показания позволили взяткодателям стать свидетелями по делу.
В итоге Владимиру Долгому предъявили обвинение по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) и ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно). Гособвинитель запросил для фигуранта наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф на сумму 500 базовых величин (13,5 тысяч рублей).
Владимир Долгий с первого дня
— Как мне заявлял начальник ОБЭП: признайтесь, что вам носили деньги, чтобы мы закрыли вопрос, — заявил Долгий в суде. — Но я никогда в жизни не требовал у работников денег. И всегда выполнял обязанности добросовестно… Мой адвокат
Суд признал, что вина Владимира Долгого доказана, приговор — 4 года лишения свободы, штраф 500 базовых величин. Приговор не вступил в законную силу. Как стало известно TUT.BY, обвиняемый намерен его обжаловать.
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Владимир Долгий вину не признал, настаивает, что его подставили.
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