Замначальника локомотивного депо за взятку 600 рублей дали 4 года колонии и штраф 500 базовых

Источник материала: Tut.by

В Молодечно оглашен приговор по делу заместителя начальника локомотивного депо. Владимир Долгий приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу — 500 базовых величин. Сейчас это 13,5 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела вину не признал, на следствии и в суде настаивал, что его подставили.



В 2018 году Молодечненское локомотивное депо стало одним из лучших в Беларуси. Газета «Железнодорожник Беларуси» писала об успехах Владимира Долгого и его коллег. На снимке Владимир Долгий — слева. Фото: «Железнодорожник Беларуси»

Согласно обвинению, Владимир Долгий трижды получал взятки от своих подчиненных — машинисты приносили деньги за то, что заместитель начальника закрывал глаза на их проступки. Один из машинистов обратился в правоохранительные органы с заявлением, что Долгий вымогает деньги. Ему дали помеченные купюры, которые он принес в кабинет руководителя. Вскоре Владимира Долгого задержали с поличным прямо на рабочем месте. После этого сотрудники ОБЭП опросили других сотрудников депо, двое заявили, что также передавали Долгому деньги. Признательные показания позволили взяткодателям стать свидетелями по делу.

В итоге Владимиру Долгому предъявили обвинение по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) и ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно). Гособвинитель запросил для фигуранта наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф на сумму 500 базовых величин (13,5 тысяч рублей).

Владимир Долгий с первого дня говорил , что не брал взятки.

— Как мне заявлял начальник ОБЭП: признайтесь, что вам носили деньги, чтобы мы закрыли вопрос, — заявил Долгий в суде. — Но я никогда в жизни не требовал у работников денег. И всегда выполнял обязанности добросовестно… Мой адвокат цитировал президента (речь о заявлениях главы государства о недостатках в работе правоохранительных органов и судов. — Прим. TUT.BY). Если бы я это услышал в августе (до задержания. — Прим. TUT.BY), подумал бы, что это оговор на правоохранительные органы — не везде так плохо. Но когда я сам оказался в изоляторе, понял, что это действительно так: наших правоохранителей интересуют только цифры, их не волнует судьба человека, которого они задерживают. До смеха доходит, за что арестовывают людей! И они сидят по два-три месяца, пока следователи работают по делу, с которым должен был разобраться участковый — это его уровень. Чем громче дело, тем выше цифра из Уголовного кодекса (срок лишения свободы. — Прим. TUT.BY) и тем лучше они работают.

Суд признал, что вина Владимира Долгого доказана, приговор — 4 года лишения свободы, штраф 500 базовых величин. Приговор не вступил в законную силу. Как стало известно TUT.BY, обвиняемый намерен его обжаловать.