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Республиканский слет молодых специалистов сферы АПК состоится в Горках

06.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии примут участие около 300 человек – это руководители организаций АПК, специалисты, рабочие в возрасте до 31 года из числа выпускников 2015, 2018 и 2019 годов, которые обучались на условиях целевой подготовки.

Целью проведения слета является взаимодействие органов государственного управления, Белорусского профессионального союза работников АПК, ОО «БРСМ» по реализации государственной политики в области сельскохозяйственного производства, применение эффективных мер, способствующих закреплению молодых специалистов в отрасли, создание условий для расширения социальной и экономической активности сельской молодежи, популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни.

В программе мероприятия – круглый стол с выступлениями опытных руководителей, выставки достижений предприятий агропромышленного комплекса, молодежных проектов «100 идей для Беларуси», научно-методических разработок и достижений УО «БГСХА», знакомство участников с производственной, перерабатывающей и социальной инфраструктурой предприятий и организаций Горецкого района, работа по секциям «Агрономия», «Зоотехния, ветеринарная медицина», «Инженерия», «Бухгалтерский учет, экономика, правоведенье», пленарное заседание.

https://www.mshp.gov.by

 
Теги: знакомства
 
 
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6 — 7 февраля 2020 года на базе учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в г. Горки состоится Республиканский слет...
 
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