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«Желтое» предупреждение: ожидаются гололедица и сильный ветер

06.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В дневные часы в отдельных районах — усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Объявлено «желтое» метеорологическое предупреждение.

На западе Беларуси температура воздуха ночью составит −4...−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+4 °С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется −6...−5 °С, днем температура воздуха составит +1...+2 °С.

В восточной части ночью ожидается до −6...−5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 0...+2 °С.

На юге страны ночью прогнозируется −7...−4 °С, днем воздух прогреется до 0...+3 °С.

В Борисове — -4…+2

https://gismeteo.by

 
 
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Сегодня в Беларуси прогнозируется переменная облачность, в центре, на севере и востоке республики ожидается небольшой снег, в южных и западных областях пройдет...
 
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