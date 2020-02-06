«Желтое» предупреждение: ожидаются гололедица и сильный ветер

В дневные часы в отдельных районах — усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Объявлено «желтое» метеорологическое предупреждение.
На западе Беларуси температура воздуха ночью составит −4...−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +2...+4 °С.
В северных и центральных областях ночью прогнозируется −6...−5 °С, днем температура воздуха составит +1...+2 °С.
В восточной части ночью ожидается до −6...−5 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 0...+2 °С.
На юге страны ночью прогнозируется −7...−4 °С, днем воздух прогреется до 0...+3 °С.
В Борисове — -4…+2