В Минске будут судить парня, который ударил на корпоративе Деда Мороза

Источник материала: Tut.by

В суд направили уголовное дело о необычном хулиганстве. Потерпевший по делу — Дед Мороз. Подробности сообщает прокуратура Центрального района столицы.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Обвиняемый отмечал наступление Нового года на корпоративе в столичном баре. К нему подошел Дед Мороз, чтобы вручить подарок. В ответ 25-летний мужчина ударил артиста в голову — у того скололась керамическая часть коронок двух зубов.

Протрезвев, обвиняемый объяснил все тем, что слишком много выпил, а еще — неконтролируемой агрессией. Он ходатайствовал об освобождении его от уголовной ответственности, потому что с потерпевшим помирился и возместил вред. Но прокурор района отклонил ходатайство. Причиной такого решения стало то, что парень больше 20 раз привлекался к административной ответственности за правонарушения, в том числе против общественного порядка и нравственности, объяснили в прокуратуре Центрального района.

Уголовное дело направили в суд. Мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За хулиганство ему грозит максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет (ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь).