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На 7 февраля в Беларуси объявили штормовое предупреждение
06.02.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На пятницу в Беларуси синоптики объявили штормовое предупреждение — ожидается сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«Днем 7 февраля на большей части территории страны, в том числе в Минске и Минской области, ожидается усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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На пятницу в Беларуси синоптики объявили штормовое предупреждение - ожидается сильный ветер.
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