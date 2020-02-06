На 7 февраля в Беларуси объявили штормовое предупреждение

Источник материала: Tut.by

На пятницу в Беларуси синоптики объявили штормовое предупреждение — ожидается сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Reuters

«Днем 7 февраля на большей части территории страны, в том числе в Минске и Минской области, ожидается усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).