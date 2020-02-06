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На 7 февраля в Беларуси объявили штормовое предупреждение

06.02.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пятницу в Беларуси синоптики объявили штормовое предупреждение — ожидается сильный ветер. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

«Днем 7 февраля на большей части территории страны, в том числе в Минске и Минской области, ожидается усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск
 
 
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На пятницу в Беларуси синоптики объявили штормовое предупреждение - ожидается сильный ветер.
 
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