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Гололедица и до -13°С ожидается в Беларуси в выходные

06.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Гололедица и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Гололедица и до -13°С ожидается в Беларуси в выходные

«Сегодня утром в формирование погоды в Беларуси вмешались североатлантический циклон и его фронтальные разделы. Атмосферное давление стало падать, небо затянуло облаками, пошел снег и припорошил землю во многих районах. Установился небольшой снежный покров высотой до 1-4 см. Температура приблизилась к нулевой отметке. Вечером атмосферный фронт покинет Беларусь. Атмосферное давление начнет интенсивно расти. Западный ветер сменится северным, и погодные условия станет формировать воздушная масса с севера Европы», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность. Местами по востоку, а ночью и в юго-западных районах Брестской области пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем — от минус 5 до плюс 1. Ощущение холода усилит порывистый ветер. Днем на большей части территории Беларуси ожидаются порывы северного ветра до 13-18 м/с.

В субботу, 8 февраля, ночью по северо-западу, днем на большей части страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Финляндии. Ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный, днем — с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, местами — до минус 13. Днем будет от минус 5 по юго-востоку до плюс 2 по западу.

В воскресенье, 9 февраля, ночью погоду будет формировать малоактивный фронтальный раздел, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс, поступающих из Западной Европы. Потеплеет. Температура воздуха ночью составит от минус 7 до нуля, днем — от нуля до плюс 6 градусов. Ночью и утром в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный мокрый снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

По предварительному прогнозу, в первой половине следующей недели погоду будут определять атмосферные фронты и теплый океанический воздух. В понедельник, 10 февраля, ночью преимущественно по северо-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Местами ожидается слабый гололед, ночью на дорогах гололедица. Во многих районах прогнозируется сильный порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем — от плюс 1 по северо-востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.

Во вторник, 11 февраля, временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, западный порывистый. Ночью местами, днем по западу возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — от нуля до плюс 5 градусов.

В среду, 12 февраля, временами ожидается снег, мокрый снег. Ветер прогнозируется западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем — от минус 2 до плюс 4 градусов.

 
 
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Гололедица и до 13 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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