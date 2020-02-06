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Художники хотят подарить Минску памятник Цою, но власти не видят смысла. А как вам идея?

06.02.2020 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художники предложили местным властям установить скульптуру Виктора Цоя в сквере возле «Динамо», но госструктуры не видят в этом смысла. Тогда художники написали петицию, в которой просят у Минкульта разрешить изготовить памятник. А как вам такая работа? Голосуйте!


Скульптор Виктор Полещук рассказывает, что идея композиции принадлежит ему, брату художнику Максиму Полещуку, их коллегам Юрию Бирину-Павлову и Лайме Мирончик. Они видят несколько причин для создания такого памятника в Минске.

— Во-первых, мы практически все одногодки, нам немного за 30. Мы выросли на творчестве Виктора Цоя, нам просто нравится музыка этого человека. Во-вторых, это просто культовый образ. В Советском союзе было много поклонников Цоя. У нас в Минске не так много классных скульптур, а это даже с художественной точки зрения хорошо выглядит.

Полещук говорит, что такая скульптура будет привлекательной для туристов. Тем более, стена, где работу планируют установить, находится возле стадиона «Динамо», где группа «КИНО» в 1989 году давала концерт.


Чтобы создать скульптуру, художникам нужно получить разрешение на ее установку. Только потом они начнут сбор средств на краудфандинге. Виктор говорит, что на материал, литье из бронзы и установку памятника понадобится 10 тысяч долларов.

— Это только технические расходы. Авторский гонорар мы не берем, то есть, делаем это абсолютно бесплатно, — говорит Полещук.

На запрос художников Управление культуры Мингорисполкома ответило, что нет никакого научного обоснования для увековечивания в Минске памяти Виктора Цоя. Поэтому и нет возможности подготовить документы для установки памятника музыканту.


Виктора Полещук занимается скульптурой больше 10 лет. Последние работы вместе со своей командой он делал для МТЗ — композиции «Грабарь», «Тракторостроителям», а также корпоративный знак для медцентра завода. После того, как решится вопрос со скульптурой Виктора Цоя, Полещук планирует заняться памятником писателю Василию Быкову.

— Я считаю, что Быков — это один из достойнейших людей, которому должна быть установлена скульптура чуть не в центре города.

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Теги: Минск
 
 
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Художники предложили местным властям установить скульптуру Виктора Цоя в сквере возле «Динамо», но госструктуры не видят в этом смысла. А как вам такая работа?...
 
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