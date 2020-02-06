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«Обвинение предъявлено». Родственники фигурантов «сахарного дела» не комментируют заявление КГБ
06.02.2020 14:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эфире «Беларусь 1» показали расследование «Сахарная мафия», где единственный и основной спикер — сотрудник КГБ, а на экране появились материалы оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ). Как стало известно TUT.BY, обвинение фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено.
После длительного молчания КГБ 4 февраля впервые прокомментировал
На экране в эфире
— Ничего не надо, — сказали близкие Дмитрия Егорова и бросили трубку.
То, что бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД)
— Мы немножко не согласны с трактовкой информации в плане нашего родственника. Та информация, которой мы владеем, не соответствует тому, что предоставили. С сотрудниками КГБ спорить не будем: или нам чего-то недоговаривают, или мы вообще ничего не понимаем.
TUT.BY попросил пресс-службу КГБ уточнить, сколько фигурантов уголовного дела на сегодня, подтверждается ли информация о том, что Владимир Тихиня обвиняется в получении взятки в 2 тысячи долларов. Но ни на один вопрос нам не ответили.
— Обвинение предъявлено, — говорит информированный источник TUT.BY. Фигуранты находятся за решеткой уже 14 дней, а обвинение, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента задержания.
Так кто такой задержанный взяткодатель Кононенко, чья фамилия не раз звучит с экрана? По информации КГБ, он российский бизнесмен, который в офисе компании «Евротарэкс» передавал взятки директорам сахарных заводов. «Евротарэкс» — предприятие, которое занимается производством мешков. Как указано в выписке из Единого государственного регистра, форма собственности «Евротарэкс» — смешанная с иностранным участием без доли государственной собственности, с 2008 года фирмой руководит Дмитрий Семашко. Производство находится в Городее, а в Минске — отдел маркетинга.
— Кононенко? У нас таких нет, — отвечают в минском офисе «Евротарэкс».
— Вы же, наверное, видели фильм? В нем был показан ваш офис?
— По-моему, его (фильм. — Прим. TUT.BY) уже все видели. Мне сказали комментариев не давать, все обращения к директору Семашко Дмитрию Анатольевичу.
Руководителя мы застали на рабочем месте в Городее.
— Я не могу комментировать данную ситуацию, — ответил Дмитрий Анатольевич.
Кроме того, по «сахарному делу» задержан директор Белорусской сахарной компании
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Как стало известно TUT.BY, обвинение фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено.
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