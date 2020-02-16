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Фото Сергея ВОРОНОВИЧА.
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Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
16.02.2020 — Новости Общества | Ляхавiцкi веснiк
Источник материала: Ляхавiцкi веснiк
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Фото Сергея ВОРОНОВИЧА.
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Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
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