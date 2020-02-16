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Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже

16.02.2020 — Новости Общества | Ляхавiцкi веснiк  
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Источник материала: Ляхавiцкi веснiк

Подробности читайте в ближайшем номере «ЛВ»

Фото Сергея ВОРОНОВИЧА.

Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
 
 
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Фоторепортаж с вечера встречи в Ляховичском государственном аграрном колледже
 
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