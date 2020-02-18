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По всей Беларуси 17 февраля перекрыты температурные рекорды

18.02.2020 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске и на всех метеостанциях Беларуси, за исключением Бреста, Гомеля и Горок (Могилевская область), 17 февраля перекрыты температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Всего зафиксировано 44 рекорда. 30 прежних максимумов датировались 17 февраля 2002 года, восемь — 1998-го, три — 1995-го, два — 2014-го, один — 2001-го.

В столице воздух прогрелся до 10,1 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд составлял 8,3 градуса (относился к 2002 году).

Теплее всего было в Гродно, Пружанах и Дрогичине — плюс 12,6. В Гродно прежний экстремум (2002 года) превышен на 4,1 градуса. Максимальная разница между новым и старым рекордами отмечена в Езерище — 6,3 градуса (9 против 2,7 в 2001 году). Стоит отметить, что в этом населенном пункте на крайнем севере Витебской области 17 февраля 2011 года зафиксирован абсолютный минимум ночи для всей страны с начала инструментальных метеонаблюдений (29,9 градуса мороза). В Витебске вчера было 8,3 градуса (4,9 в 2002 году), в Могилеве — 9,5 (8,3 также 18 лет назад).

Абсолютный рекорд тепла для 17 февраля отмечен в 1974 году в Бресте — плюс 14,1 градуса. Таким образом, нынешние максимальные значения оказались на полтора градуса ниже, но на 0,1 градуса выше, чем абсолютный максимум февраля прошлого года (12,5 градуса 19 февраля в Бресте), и на 6,2 градуса выше, чем максимум февраля 2018 года (6,4 градуса 2 февраля в Житковичах).

Предыдущие рекорды тепла фиксировались в Беларуси 1 и 2 февраля. В январе было девять дней с рекордами тепла (3-го, 15−17-го, 20−22-го, 24-го и 25-го), в декабре 2019-го — 11 (9-го, 11-го, 12-го, 16−19-го, 21−23-го и 25-го).

18 февраля очень теплая погода сохранится. В Минске ожидается плюс 7−9 градусов. Должен быть побит рекорд дня, который составляет 6,1 градуса (зарегистрирован в 2002 году).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Минске и на всех метеостанциях Беларуси, за исключением Бреста, Гомеля и Горок (Могилевская область), 17 февраля перекрыты температурные рекорды дня за весь период...
 
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