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За убийство почти 20-летней давности осудили бобруйчанина. Его подельник до суда не дожил
18.02.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бобруйчанина приговорили к 15 годам колонии усиленного режима,
Убийство бобруйчанки произошло в марте 2001 года. 49-летняя женщина не вышла на работу, и коллеги попросили милицию проверить ее квартиру.
Женщина была мертва — ее задушили. В квартире были разбросаны вещи, вывернуты ящики. Выяснилось, что пропали деньги и украшения.
Следователи после осмотра места убийства предположили, что убийц женщина знала. И были правы. Одним из преступников оказался сын ее коллеги. На него вышли только в марте 2019 года, когда расследование дела возобновили — появились новые возможности исследования вещественных доказательств.
В 2001 году мужчине было 25 лет. На допросе он во всем признался:
— Решили разбогатеть. Договорились с товарищем ограбить квартиру. Спланировали все — я знал, когда хозяйка квартиры будет дома. И пошли грабить ее. Пришли, на голос открыла. Задушили ее. И искали деньги в квартире.
Товарищ до суда не дожил — умер. А 44-летнему бобруйчанину вынесли приговор за убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц. Он в силу не вступил и может быть обжалован.
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Убийство произошло в 2001 году. И только 18 лет спустя удалось выйти на убийцу.
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