Как бывает: женщина осталась одна с двумя внуками. Ей помогли. «Вечерний выпуск»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

Татьяна Красненко живёт в посёлке Зябровка и сама воспитывает двоих правнуков. Один из них получил травму. Биологическая мать оставила их на попечение прабабушки, её лишили родительских прав. Несколько лет бабушка с внуками жили в неблагополучных условиях, пока не появилась «Станция добрых дел». Благодаря волонтёрской помощи женщине удалось сменить условия проживания, и наконец, обрести уютный дом.

СН 28.02.2020