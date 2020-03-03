Ни помыться, ни сварить еду. В Орше жильцы дома несколько месяцев платят за ржавую воду

Источник материала: Tut.by

У жителей дома № 32 на улице Флерова в Орше несколько месяцев течет из кранов ржавая вода. Некоторые в шутку называют ее «кока-колой». Люди не могут не помыться, ни сварить еду, ни постирать. Но платят за такую «воду» по обычным тарифам, пишут «Витебские вести».

Рыжая, бурая, коричневая — так можно описать воду, которая последние месяцы течет из кранов у жителей дома № 32 на улице Ивана Флерова в Орше. Некоторые в шутку называют ее «кока-колой».

Обращения в райисполком, к коммунальникам и председателю ЖСПК № 60, к которому относится девятиэтажка, пока результатов не принесли.

Специалисты «Оршаводоканала» взяли пробы холодной воды в этом доме. Показатели «мутность» и «железо» не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. В то же время в наружных сетях вода была качественной.

Коммунальники дважды промыли наружные сети холодного водоснабжения. После этого показатели качества воды и в квартирах, и в наружных сетях стали соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Но жители дома все равно не могут ни помыться, ни сварить обед, ни постирать. Не говоря уже о том, чтобы «попить из-под крана». При этом продолжают платить за горячую и холодную «кока-колу» по всем тарифам.

— Я устал менять фильтры — они моментально забиваются рыжей мутью, — говорит Евгений из квартиры № 9. — Такого не должно быть, чтобы чистая вода в наше время была дефицитом. Говорят, проблема во внутридомовом оборудовании. Так когда она решится?