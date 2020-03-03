Из квартиры в витебской многоэтажке странно пахло: в ней нашли разлитое неизвестное вещество

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 марта спасателям сообщили, что в подъезде жилого дома на улице 1-ая Пролетарская в Витебске странно пахнет. Запах шел из одной из квартир, на звонки никто не открывал. Спасатели решили в нее проникнуть. Подробности рассказывает МЧС.





В квартире никого не было, зато на полу, подоконнике и стенах было разлито вещество коричневого цвета. Спасатели проверили воздух на наличие вредных веществ — но все оказалось в порядке. После этого квартиру обработали раствором кальцинированной соды.







Пока разбирались, из соседних квартир эвакуировали 18 человек (из них 3 детей), милиция оцепила место происшествия.

Через час жильцы вернулись в свои квартиры.





Сейчас пытаются понять, что же это за вещество и почему оно разлито по пустой квартире.