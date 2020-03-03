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В Борисове милиционеры провели правовой брейн-ринг

03.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних майор милиции Игорь Доморацкий обратилась к учащимся с приветственными словами, акцентировав внимание на важности и значимости законопослушного поведения для каждого юного гражданина. В своем выступлении Игорь Викторович разъяснил ребятам последствия совершения противоправных деяний и призвал учащихся быть законопослушными гражданами.

Учащиеся были разделены на две команды, в каждую из которых входил инспектор ИДН. «Позитив» и «Люди Икс» продемонстрировали знания на правовую тему, творческий подход и командный дух. В ходе игры ребята решали различные ситуационные задачи, отвечали на вопросы правовой викторины и соревновались в знаниях административного и уголовного законодательства Республики Беларусь, отстаивали свою точку зрения.

Целью данной игры было повышение уровня правовой грамотности и гражданской культуры несовершеннолетних.

Ребята проявляли огромный интерес и инициативность во время игры. В конце мероприятия жюри озвучило команду–победитель, участники игры награждены грамотами и сладкими призами.

https://minobl.mvd.gov.by/ru/news/1959

 
 
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Сотрудники ИДН Борисовского РУВД провели интеллектуальную игру брейн-ринг под названием «Правовой эрудит» для учащихся УО «Борисовский государственный...
 
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