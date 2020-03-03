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Погода на неделю

03.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

«Календарная весна началась с тепла. Но если первые два дня марта в многокилометровой толще атмосферы сохранялись западные ветры, то в ближайшие дни установятся юго-западные потоки, воздух станет поступать с акватории Средиземного моря. А это значит, что температура еще повысится. Как следствие, упадут предыдущие рекорды, продержавшиеся с 1995 года. А так как теплый воздух будет наполнен большим количеством влаги, то часто будут идти дожди», – рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 3 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, днем по северу – небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем будет от плюс 5 по северу Витебской области до 15 градусов тепла по югу Брестской и Гомельской областей.

В среду, 4 марта, сохранится влияние очень теплых воздушных масс средиземноморского происхождения. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля. Днем будет 6-13 градусов тепла, в юго-восточных районах – плюс 14-16 градусов. При южном, юго-восточном ветре преимущественно по северо-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром по юго-востоку местами возможны туманы.

В четверг, 5 марта, погоду в стране станет определять холодный атмосферный фронт, который начнет оттеснять тепло на восток. Южный ветер сменится северным, станет прохладнее. Во многих районах пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля. Днем будет 4-9 градусов тепла, в восточных районах – плюс 10-15.

В пятницу, 6 марта, сохранится неустойчивая погода. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории Беларуси, днем местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно по западу с мокрым снегом. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, в западных районах слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от нуля по западу до плюс 7 градусов по востоку страны. Днем будет 2-9 градусов тепла, по юго-востоку – до плюс 13 градусов.

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