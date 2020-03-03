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«Громко пыхтел, а потом выключился». «Штадлер» снова неожиданно стал между Гомелем и Минском
03.03.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 3 марта по дороге из Гомеля в Минск остановился «Штадлер». Пассажиры сообщают, что поезд стал в районе Бобруйска и простоял примерно час.
Поезд, который по расписанию вышел сегодня в 7 утра из Гомеля, через час неожиданно остановился.
— «Штадлер» остановился и громко пыхтел, а затем вообще выключился. Проводницы сказали, что все будет хорошо и что уже выехал поезд из Осиповичей, который должен будет нас дернуть, — рассказывает пассажир Стас.
Примерно в 9 утра «Штадлер» возобновил движение.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства и сообщила подробности инцидента.
— В 8.11 у станции Телуша во время графиковой остановки поезда № 707 произошел сбой программного обеспечения. Неисправность была устранена силами локомотивной бригады и поезд продолжил движение. Ориентировочное время задержки составило примерно час, — рассказали в БелЖД.
Не первый раз
Напомним, в 2019 году было четыре случая, когда «Штадлер» выходил из строя по маршруту Минск — Гомель — Минск. Первый раз это
Второй случай
Третий случай
Четвертый случай
Белорусская железная дорога совместно с производителем провела служебное расследование по каждому факту поломки. Руководство БелЖД утверждает, что нарушений в эксплуатации не было, причины неисправностей — «
Что с компенсациями?
В редакцию TUT.BY неоднократно обращались пассажиры, возмущенные, что размер компенсации за ожидание подменного поезда и прибытие на станцию с опозданием, составляет незначительные суммы — в районе 1−2 рублей. Руководство БелЖД обращает внимание, что при расчете компенсации перевозчик руководствуется
Пока вопрос увеличения размера компенсации не рассматривается.
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3 марта сломался «Штадлер» по дороге из Гомеля в Минск. Пассажиры сообщают, что он остановился в районе Бобруйска и простоял примерно час.
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