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Популярный лоукост Ryanair отменяет 25% рейсов в Италию из-за коронавируса
03.03.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один из самых популярных лоукостов отменяет рейсы с 17 марта по 8 апреля и предлагает пассажирам вернуть деньги, перебронировать на другие даты или изменить свое путешествие.
«В связи с вирусом Covid19 Ryanair вынужден отменить до 25% всех итальянских рейсов в течение трехнедельного периода с 17 марта по 8 апреля. Все пострадавшие пассажиры были уведомлены по электронной почте и sms, им предоставлена возможность запросить возврат денег, перебронировать или изменить маршрут путешествия», — такое сообщение Ryanair опубликовал сегодня на своем
Ryanair летает в соседние с Беларусью страны, в том числе в аэропорты Вильнюса и Каунаса. Из этих городов перевозчик предлагает рейсы в Рим, Палермо, Милан, Болонью и др. города. Например, если из Вильнюса в Рим самолеты летали три раза в неделю, то с 17 марта и по 27 октября рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Билет в Рим на 17 марта можно купить за 35,99 евро.
Италия, после Китая и Южной Кореи, на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. Сегодня эта цифра — 2036 человек и 52 летальных исхода. В связи с такой обстановкой на севере страны было принято решение не открывать некоторые школы и музеи до 8 марта. 1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска,
Напомним, еще на прошлой неделе другой лоукост Wizz Air
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Такое решение авиакомпания принимает в связи с распространением коронавируса. Один из самых популярных лоукостов отменяет рейсы с 17 марта по 8 апреля и предлагает...
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