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Популярный лоукост Ryanair отменяет 25% рейсов в Италию из-за коронавируса

03.03.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из самых популярных лоукостов отменяет рейсы с 17 марта по 8 апреля и предлагает пассажирам вернуть деньги, перебронировать на другие даты или изменить свое путешествие.


Фото: Reuters

«В связи с вирусом Covid19 Ryanair вынужден отменить до 25% всех итальянских рейсов в течение трехнедельного периода с 17 марта по 8 апреля. Все пострадавшие пассажиры были уведомлены по электронной почте и sms, им предоставлена возможность запросить возврат денег, перебронировать или изменить маршрут путешествия», — такое сообщение Ryanair опубликовал сегодня на своем официальном сайте.

Ryanair летает в соседние с Беларусью страны, в том числе в аэропорты Вильнюса и Каунаса. Из этих городов перевозчик предлагает рейсы в Рим, Палермо, Милан, Болонью и др. города. Например, если из Вильнюса в Рим самолеты летали три раза в неделю, то с 17 марта и по 27 октября рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Билет в Рим на 17 марта можно купить за 35,99 евро.

Италия, после Китая и Южной Кореи, на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. Сегодня эта цифра — 2036 человек и 52 летальных исхода. В связи с такой обстановкой на севере страны было принято решение не открывать некоторые школы и музеи до 8 марта. 1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Она и двое ее коллег прибыли из Италии.

Напомним, еще на прошлой неделе другой лоукост Wizz Air начал отменять рейсы в Италию. Эта мера коснулась не только cевера страны, где больше всего зараженных, но и других регионов. Сейчас невозможно купить билеты из Варшавы в Турин, Верону, в Болонью первый рейс запланирован только на 4 апреля, в Неаполь — 3 апреля. Если на прошлой неделе на сайте Wizz Air были недоступны билеты на март в Рим, то сейчас рейсы запланированы чуть ли не на каждый день. Стоимость билета Варшава-Рим от 27 евро.

 
Теги: Витебск
 
 
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Такое решение авиакомпания принимает в связи с распространением коронавируса. Один из самых популярных лоукостов отменяет рейсы с 17 марта по 8 апреля и предлагает...
 
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