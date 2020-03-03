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СК: мужчина убеждал знакомых продать квартиру в Минске, а деньги оставлял себе

03.03.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске расследуют уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. По данным следствия, мужчина под разными предлогами завладел деньгами трех жителей столицы. Подробности уголовного дела сообщает официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Обвиняемый — 62-летний мужчина. По информации следствия, февраля 2012 по июль 2017 года он обманул под предлогом сделок с недвижимостью он завладел деньгами трех жителей минчан (речь идет о сумме больше 150 тысяч рублей).

Мужчина убеждал знакомых продать жилье в столице взамен на другое — меньшее по площади в Минской области, но с доплатой. Он выбирал собственников, у которых были задолженности по оплате коммунальных услуг, или не приватизированная недвижимость, обращал внимание и на тех, кто злоупотреблял спиртным.

После оформления люди оставались без денег и обещанного хорошего жилья. Одному из потерпевших мужчина предоставил квартиру, остальным — малопригодные для жизни строения без удобств и доплаты в селах.


Жилье, которое потерпевшие получали взамен. Фото: Следственный комитет

Следствие приводит несколько примеров мошенничества. В 2012 году обвиняемый убедил 54-летнего знакомого продать половину квартиры. Долю мужчина продал за 19 тысяч долларов США, а потерпевшему купил дом в Столбцовском районе. Потом обвиняемый оформил фиктивную сделку покупки у потерпевшего этого же дома. Деньги оставил себе.

В 2016-м обвиняемый нашел 52-летнюю женщину с трехкомнатной неприватизированной квартирой в столице. Заключил с ней фиктивный брак, подписал брачный договор и, приватизировав квартиру на свое имя, продал ее и потратил деньги как хотел. Потерпевшую переселил в квартиру в Слуцком районе.

Следователи и милиция разыскивают пострадавших от действий этого мужчины. Фото: Следственный комитет

Следственный комитет приводит цитату из брачного договора: «Движимое и недвижимое имущество, приобретенное супругами во время брака, после заключения настоящего договора является собственностью того из супругов, на чье имя оно приобретено».

Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Он под стражей. Известно, что он уже был не раз судим, в том числе за грабеж и особо злостное хулиганство.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи и милиция устанавливают других возможных пострадавших.

Если это вы, сообщите по телефонам 8 (044) 500 31 11 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске расследуют уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. По данным следствия, мужчина под разными предлогами завладел деньгами трех жителей столицы.
 
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