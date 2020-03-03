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Скандал с залом художественной гимнастики: отделению предложили вариант переезда, который всех устроит

03.03.2020 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевские городские власти определили, куда переедет отделение художественной гимнастики «Багима», сообщает ТРК «Могилев». Сейчас оно расположено на улице Ленинской, в здании историко-культурной ценности 19-го века. Это бывший дворец архиепископа.


Зал художественной гимнастики на улице Ленинской. Фото предоставлено читателем TUT.BY

Напомним, руководство СДЮШОР «Багима» объясняет родителям необходимость переезда тем, что здание — в аварийном состоянии, ему нужен капремонт. Мол, в 2017 году «Багима» заказала экспертизу, которая показала: «здание не рекомендуется использовать для спортивных занятий». И за три года финансирование на капремонт найти не удалось.

Переехать маленьким спортсменкам предлагали в помещение СДЮШОР № 5 — на улице Гришина, 98. Это микрорайон завода «Техноприбор».

Родители возмутились.

2 марта стало известно, что могилевские городские власти решили: отделение художественной гимнастики «Багима» переедет во Дворец гимнастики. Для этого предстоит составить расписание занятий таким образом, чтобы нашлось место всем видам спорта, сообщила заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

Тренировки во Дворце гимнастики «Багима» начнет с нового учебного года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевские городские власти определили, куда переедет отделение художественной гимнастики «Багима».
 
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