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Брестские коммунальники высадят в городе около 200 тысяч цветов
03.03.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 200 тысяч цветов высадят в Бресте сотрудники «Коммунальника». Из них 30 тысяч — розы, пишет
Цветовая гамма будет, в основном, красного, бордового, розового и белого оттенков.
Активная работа по озеленению города уже началась.
Брестские коммунальники также займутся вертикальным озеленением клумб и газонов. Для этого уже подготовили несколько видов кустарниковых. Осенью из парников начнут высаживать виолы и хризантемы, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом году.
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Из них 30 тысяч - розы.
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