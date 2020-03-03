Брестские коммунальники высадят в городе около 200 тысяч цветов

Источник материала: Tut.by

Около 200 тысяч цветов высадят в Бресте сотрудники «Коммунальника». Из них 30 тысяч — розы, пишет «Вечерний Брест» .





Цветовая гамма будет, в основном, красного, бордового, розового и белого оттенков.

Активная работа по озеленению города уже началась.

Брестские коммунальники также займутся вертикальным озеленением клумб и газонов. Для этого уже подготовили несколько видов кустарниковых. Осенью из парников начнут высаживать виолы и хризантемы, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом году.