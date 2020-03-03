В Минском зоопарке поселились два африканских льва из Ташкента - их доставили по воздуху

Источник материала: Tut.by

Минский зоопарк пополнился парой африканских львов из Ташкентского зоопарка. Животным по 1,5 года, они получены по обмену. Об этом сообщает сайт Минского зоопарка.



Фото: minskzoo.by

Кличка львенка — Артур, львицы — Ника, они еще подростки, каждому около 1,5 лет. Молодые животные не брат и сестра, разница в возрасте — два месяца.

Львов получили по обмену. В Ташкент из нашего зоопарка отправили пару енотов, сипух, темных тигровых питонов и несколько десятков грызунов. Животных в Минск доставили воздушным транспортом. Перелет и переезды они перенесли неплохо.

В зоопарке рассказывают, что львята Артур и Ника очень любопытны, всем интересуются, очень любят играть. В их вольере есть зеленые елочки, покрышки от автомобилей, мячик. Львят из Ташкента подселили к Кисе, которая стала первой львицей в зоопарке в 2005 году.

У Артура и Ники неплохой аппетит — ежедневно в рационе животных мясо, курицу чередуют с нежирной говядиной, а также дают яйца и молоко.

Между собой львята ладят — облизывают друг друга, проявляют привязанность, ведь они вместе с раннего возраста. В будущем от них ждут потомства.