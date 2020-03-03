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«Учатся по вайберу». В витебской школе минимум один класс отправили на домашнее обучение из-за коронавируса
03.03.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В витебской школе минимум один класс отправили на домашнее обучение из-за коронавируса. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун подтвердила «
О том, что у жительницы Витебска подтвердился случай заболевания короновирусом, в понедельник 2 марта
Это подтвердил директор одного из учебных заведений.
«Один класс да, занимается дома, — сказал директор витебской школы № 44 Сергей Питаленко. — Со вчерашнего дня. Дети учатся через интернет, через вайбер. В зависимости от того, какие средства доступны ученикам. Учителя посылают им необходимую информацию. Карантин касается одного из восьмых классов, 22 человека там учатся. Причины назвать вам не могу. Скажу только, что это не моя выдумка, не руководство школы это решение принимало».
По словам директора, паники в школе № 44 нет, все ученики других классов присутствуют на занятиях.
«У нас ситуация сейчас не отличается от той, которая возникает во время других болезней у учеников, — заверил директор. — Учителя также все работают. Пока мы не принимали дополнительных мер безопасности. У нас есть в достаточном количестве средства дезинфекции. Дополнительных рекомендаций пока нет».
В витебской гимназии № 1, где, по информации «Свабоды», тоже может быть введен карантин, ситуацию комментировать отказались.
Напомним, третий случай коронавируса в Беларуси был обнаружен в Витебске, у дизайнера Татьяны Ефремовой, которая в конце февраля по работе была на выставке в Милане. Никаких жалоб на здоровье у пациентки не было, но ее проверили, как сейчас проверяют всех прибывших из Италии туристов, и заподозрили коронавирус. Татьяна
Куда звонить тем, кто хочет провериться на коронавирус?
— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой, — сообщил TUT.BY начальник витебского облздрава Юрий Деркач.
Для жителей Минска открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции 8 017 334-34-68.
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«Учатся по вайберу». В витебской школе минимум один класс отправили на домашнее обучение из-за коронавируса
Карантин в школе введен в связи со случаем заболевания короновирусом у сотрудницы Витебского мехового комбината.
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