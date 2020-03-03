Twitter переводит работников на удаленную работу из-за коронавируса

Источник материала: Газета Авангард





Сервис Twitter начал перевод сотрудников на удаленный режим работы из-за вспышек коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.

Работников офисов компании, расположенных в Гонконге, Японии и Южной Корее в обязательном порядке переводят на удаленный режим работы, сотрудники офисов других стран могут приходить в офис, если в этом есть необходимость.

Для безопасности остающихся критически важных сотрудников во всех помещениях проводится глубокая очистка и дезинфекция.

По словам руководства компании, такой режим работы будет действовать до тех пор, пока ВОЗ не объявит, что эпидемия пошла на спад, либо до тех пор, пока вакцина от COVID-19 не станет доступной.

В компании заявили, что цель руководства – максимально снизить риск возможного заражения и распространения вируса.