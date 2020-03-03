ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Twitter переводит работников на удаленную работу из-за коронавируса

03.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Twitter переводит работников на удаленную работу из-за коронавируса

Сервис Twitter начал перевод сотрудников на удаленный режим работы из-за вспышек коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании.

Работников офисов компании, расположенных в  Гонконге, Японии и Южной Корее в обязательном порядке переводят на удаленный режим работы,  сотрудники офисов других стран могут приходить в офис, если в этом есть необходимость.

Для безопасности остающихся критически важных сотрудников во всех помещениях проводится глубокая очистка и дезинфекция.

По словам руководства компании, такой режим работы будет действовать до тех пор, пока ВОЗ не объявит, что эпидемия пошла на спад, либо до тех пор, пока вакцина от COVID-19 не станет доступной.

В компании заявили, что цель руководства – максимально снизить риск возможного заражения и распространения вируса.

ont.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис Twitter начал перевод сотрудников на удаленный режим работы из-за вспышек коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании. Работников...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно ищут подарки для пациенток хосписов. Рассказываем, что вы можете для них сделать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика