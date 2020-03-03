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Масштабная экологическая акция по раздельному сбору мусора стартует в Пинске с микрорайона Радужный

03.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Масштабная экологическая акция по раздельному сбору мусора стартует в Пинске с микрорайона Радужный
В Пинске большое внимание уделяется раздельному сбору мусора. Все пинчане и гости города заметили появившиеся во дворах контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла и пластика.

С целью привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды, формированию экологической культуры и понимания важности раздельного сбора мусорных отходов, в течение 2020 года во всех микрорайонах города пройдет акция «Раздельный сбор – в каждый дом».

В период проведения акции будут работать передвижные пункты сбора вторичных материальных ресурсов. При этом, коммунальные службы города окажут содействие в утилизации бытовой техники и крупногабаритного мусора. Одиноким и пожилым людям необходимую помощь и содействие окажут волонтеры ОО «БРСМ».

С 9 по 20 марта акция пройдет в микрорайоне Радужном. Затем эстафету раздельного сбора примет микрорайон Солнечный.

График работы передвижного заготовительного пункта по закупке ВМР
(время работы: с 17.30 до 19.00)

  • 9 марта: пр-т Жолтовского, 18, 26, 22.
  • 10 марта: пр-т Жолтовского, 20, 24; ул. Солнечная, 54.
  • 11 марта: ул. Шапошника, 3, 5, 7; ул. Минеева, 2.
  • 12 марта: ул. Солнечная, 56, 58, 60; ул. Минеева, 3, 5.
  • 13 марта: ул. Солнечная, 62, 64, 66; ул. Минеева, 7, 9.
  • 16 марта: ул. Солнечная, 68, 70, 72; ул. Минеева, 11, 15.
  • 17 марта: ул. Солнечная, 74, 76 78, 80; ул. Минеева, 17, 19.
  • 18 марта: ул. Шапошника, 32, 30, 28, 26.
  • 19 марта: ул. Шапошника, 20, 18, 16, 14.
  • 20 марта: ул. Шапошника, 10, 8, 6, 4; пр-т Жолтовского, 14, 12.

ЖКХ г. Пинска закупает вторичные материалы передвижным заготовительным пунктом по ценам:

  • макулатура – 0,06 руб. за 1 кг;
  • стеклоотходы – 0,1 руб. за 1 кг;
  • полиэтилен и ПЭТ-бутылка – 0,18 руб. за 1 кг;
  • бытовая техника – 0,25 руб. за 1 кг.

Справки по телефону 33-58-10. Кстати, по вопросу вывоза крупногабаритных отходов обращайтесь в ЖКХ г. Пинска по телефону 62-67-92.

По информации сайта Пинского горисполкома

 
 
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