Масштабная экологическая акция по раздельному сбору мусора стартует в Пинске с микрорайона Радужный

Источник материала: Полесская правда



В Пинске большое внимание уделяется раздельному сбору мусора. Все пинчане и гости города заметили появившиеся во дворах контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла и пластика.

С целью привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды, формированию экологической культуры и понимания важности раздельного сбора мусорных отходов, в течение 2020 года во всех микрорайонах города пройдет акция «Раздельный сбор – в каждый дом».

В период проведения акции будут работать передвижные пункты сбора вторичных материальных ресурсов. При этом, коммунальные службы города окажут содействие в утилизации бытовой техники и крупногабаритного мусора. Одиноким и пожилым людям необходимую помощь и содействие окажут волонтеры ОО «БРСМ».

С 9 по 20 марта акция пройдет в микрорайоне Радужном. Затем эстафету раздельного сбора примет микрорайон Солнечный.

График работы передвижного заготовительного пункта по закупке ВМР

(время работы: с 17.30 до 19.00)

9 марта: пр-т Жолтовского, 18, 26, 22.

пр-т Жолтовского, 18, 26, 22. 10 марта: пр-т Жолтовского, 20, 24; ул. Солнечная, 54.

пр-т Жолтовского, 20, 24; ул. Солнечная, 54. 11 марта: ул. Шапошника, 3, 5, 7; ул. Минеева, 2.

ул. Шапошника, 3, 5, 7; ул. Минеева, 2. 12 марта: ул. Солнечная, 56, 58, 60; ул. Минеева, 3, 5.

ул. Солнечная, 56, 58, 60; ул. Минеева, 3, 5. 13 марта: ул. Солнечная, 62, 64, 66; ул. Минеева, 7, 9.

ул. Солнечная, 62, 64, 66; ул. Минеева, 7, 9. 16 марта: ул. Солнечная, 68, 70, 72; ул. Минеева, 11, 15.

ул. Солнечная, 68, 70, 72; ул. Минеева, 11, 15. 17 марта: ул. Солнечная, 74, 76 78, 80; ул. Минеева, 17, 19.

ул. Солнечная, 74, 76 78, 80; ул. Минеева, 17, 19. 18 марта: ул. Шапошника, 32, 30, 28, 26.

ул. Шапошника, 32, 30, 28, 26. 19 марта: ул. Шапошника, 20, 18, 16, 14.

ул. Шапошника, 20, 18, 16, 14. 20 марта: ул. Шапошника, 10, 8, 6, 4; пр-т Жолтовского, 14, 12.

ЖКХ г. Пинска закупает вторичные материалы передвижным заготовительным пунктом по ценам:

макулатура – 0,06 руб. за 1 кг;

стеклоотходы – 0,1 руб. за 1 кг;

полиэтилен и ПЭТ-бутылка – 0,18 руб. за 1 кг;

бытовая техника – 0,25 руб. за 1 кг.

Справки по телефону 33-58-10. Кстати, по вопросу вывоза крупногабаритных отходов обращайтесь в ЖКХ г. Пинска по телефону 62-67-92.

По информации сайта Пинского горисполкома