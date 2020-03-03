Масштабная экологическая акция по раздельному сбору мусора стартует в Пинске с микрорайона Радужный

В Пинске большое внимание уделяется раздельному сбору мусора. Все пинчане и гости города заметили появившиеся во дворах контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла и пластика.
С целью привлечения внимания к проблеме загрязнения окружающей среды, формированию экологической культуры и понимания важности раздельного сбора мусорных отходов, в течение 2020 года во всех микрорайонах города пройдет акция «Раздельный сбор – в каждый дом».
В период проведения акции будут работать передвижные пункты сбора вторичных материальных ресурсов. При этом, коммунальные службы города окажут содействие в утилизации бытовой техники и крупногабаритного мусора. Одиноким и пожилым людям необходимую помощь и содействие окажут волонтеры ОО «БРСМ».
С 9 по 20 марта акция пройдет в микрорайоне Радужном. Затем эстафету раздельного сбора примет микрорайон Солнечный.
График работы передвижного заготовительного пункта по закупке ВМР
(время работы: с 17.30 до 19.00)
9 марта: пр-т Жолтовского, 18, 26, 22.
10 марта: пр-т Жолтовского, 20, 24; ул. Солнечная, 54.
11 марта: ул. Шапошника, 3, 5, 7; ул. Минеева, 2.
12 марта: ул. Солнечная, 56, 58, 60; ул. Минеева, 3, 5.
13 марта: ул. Солнечная, 62, 64, 66; ул. Минеева, 7, 9.
16 марта: ул. Солнечная, 68, 70, 72; ул. Минеева, 11, 15.
17 марта: ул. Солнечная, 74, 76 78, 80; ул. Минеева, 17, 19.