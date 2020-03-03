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«На границе взяли анализы и дали заполнить анкету». Турист рассказал, как возвращался из Рима в Минск

03.03.2020 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим вместе с семьей провел в Риме неделю, говорит, в самом городе из-за коронавируса не было никакой паники. Обратно на родину белорусы возвращались лоукостом в Вильнюс, а при пересечении литовско-белорусской границы на авобусе у пассажиров измерили температуру. А те, кто отдыхал в Италии, заполнили специальную анкету, и у них взяли анализ на коронавирус.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

— Когда мы отдыхали в Риме, никакой паники не было ни у местных, ни у туристов. В масках ходили 5% туристов, в основном азиатской внешности. Единственная мера предосторожности: по прилету в Рим прямо в аэропорту измерили температуру. За неделю отдыха мы с семьей успели посетить многие достопримечательности, даже сотрудники музея везде были без масок, — рассказывает TUT.BY Максим. — Новости читали, но старались не накручивать себя, чему быть, того не миновать.

Минчанин вместе с семьей прилетели из Рима в Вильнюс 29 февраля, а дальше пересели на автобус.

— На пограничном пункте Котловка всем пассажирам измерили температуру, а потом пограничник попросил поднять руки тех, кто за последние два месяца был в Италии, Южной Корее, Китае и Иране. 7−8 человек подняли руки, в принципе нельзя же отследить, откуда возвращается человек, в паспорте стоит только отметка о пересечении белорусско-литовской границы. Пограничники просто бы не увидели, что мы были в Италии, так что все на доверии, — отмечает Максим.

Дальше, по его словам, пассажиры прошли в санитарную службу, где им выдали специальную анкету. Она на двух языках — русском и английском. В ней 10 пунктов, нужно указать свою фамилию и имя, паспортные данные, откуда прибыл пассажир, место учебы или работы, а также телефон и электронную почту для связи. Далее идут вопросы, касающиеся коронавируса: был ли контакт с инфекционным больным, есть ли температура, кашель и слабость за последние 14 дней.


Фото прислано читателем

«В случае возникновения вышеуказанных симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью (вызов бригады скорой медицинской помощи)…», — говорится в анкете.

— Мы заполнили ее и женщина в маске и в пограничной форме, которая, видимо, отвечает за санитарно-эпидемиологический контроль, взяла мазок из горла и носа. Сказали, тесты отвезут в Минск на диагностику и с нами свяжутся. Никто не позвонил, вчера мы сами набрали Минздрав, там успокоили, если никто не позвонил из медиков, значит все хорошо. А через несколько часов набрали из станции, сообщили, через 12 дней придут еще раз взять повторные мазки, — продолжает рассказывать Максим.

Врачи уверили: раз семью ничего не беспокоит и она чувствует себя хорошо, то может спокойно ходить на работу.

Напомним, 28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Максим вместе с семьей провел в Риме неделю, говорит, в самом городе из-за коронавируса не было никакой паники. Обратно на родину белорусы возвращались лоукостом в...
 
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