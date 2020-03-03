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Схватила за волосы, а потом ударила. В Барановичах возбудили дело за нападение на контролера в транспорте

03.03.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за нападение на контролера возбудили в отношении 44-летней жительницы Барановичей, сообщает «Наш край».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инцидент произошел 2 марта около 18.00 в автобусе № 5 недалеко от остановки «Площадь Ленина».

По словам очевидцев, контролеры зашли в автобус на предыдущей остановке и проверяли билеты.

У одной из пассажирок не было ни проездного, ни талончика. Контролеры попросили ее оплатить штраф. После этого женщина схватила беседовавшую с ней сотрудницу за волосы и несколько раз ударила рукой.

Нападавшей оказалась безработная 44-летняя жительница Барановичей. В отношении нее возбудили уголовное дело за насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

 
 
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