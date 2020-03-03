Источник материала: Кобринский вестник





В Брестской области набирает обороты новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве», который реализуется БОО «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом и финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola Foundation.

Более 40 женщин, желающих открыть собственное дело в сельской местности, приняло участие в очередном тренинге «Грамотное бизнес-планирование – ваш путь к успеху», который состоялся 22 февраля в агроусадьбе «Полесские традиции» на Кобринщине.

Экспертами тренинга выступили предприниматель, консультант, директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие развитию бизнеса» Евгений Зуев и председатель правления БОО «Отдых в деревне», кандидат сельскохозяйственных наук Валерия Клицунова. Консультанты остановились на вопросах анализа конкурентной бизнес-среды, создании уникальных продуктов, их продвижении на рынке, на составлении финансового плана, презентации бизнес-идей.





– За время реализации проекта – с ноября 2019 по май 2021 года – около 500 жительниц Брестской области смогут бесплатно обучиться на семинарах, бизнес-тренингах, вебинарах и на основе полученных знаний начать собственное дело в сельской местности. Акцент сделан на сельскохозяйственном производстве, агротуризме и ремесленничестве потому, что это именно те сферы, которые не требуют больших инвестиций и сложных юридических процедур для открытия собственного дела, – прокомментировала Валерия Клицунова. – Особое внимание уделяется женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Как отметила консультант, наиболее востребованными темами для развития своего бизнеса у женщин являются выращивание продовольственных и декоративных растений, изготовление варенья, зефира и других кулинарных изделий, пошив одежды и предметов домашнего обихода, открытие агроусадеб, организация отдыха, проведение мастер-классов по различным ремеслам. Все эти моменты учитывались при планировании занятий.

Виктория Романюк делает только первые шаги в бизнесе. В д. Липово она обустраивает фермерское хозяйство – разводит свиней и овец. Участие в тренинге придало уверенности в том, что всё получится, а также помогло ей посмотреть на свои идеи с разных сторон:

– Поняла, что не стоит бояться. Получила много полезной информации, а по вопросам, которые остались открытыми, спасибо консультантам – они дали контакты узких специалистов, в том числе юриста, в услугах которого сейчас очень нуждаюсь.





– Довольна, что попала на тренинг. У нас в д. Пески-1 семейный бизнес. Мы предлагаем своим клиентам катание на лошадях. Хочется расширить свои услуги. А для этого поняла, что нужно искать новые интересные фишки, – поделилась впечатлениями Диана Кармова.





В перерывах между занятиями хозяйка агроусадьбы Нина Гловацкая провела для гостей интересную экскурсию, а также рассказала о том, какой путь пришлось ей пройти, что занять свою нишу в сфере агротуризма на Кобринщине.

После обучения все участницы проекта составят бизнес-план будущего бизнеса. 50 лучших идей получат спонсорскую поддержку.

Елена БАКУН.

На фото Елены БАКУН: участники проекта.