Стало известно, кто представит Беларусь на «Евровидении – 2020»

Источник материала: Единство

За право представлять Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2020» в финале национального отбора сражались 12 исполнителей и групп. Победителя определяли путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

По итогам финала национального отбора представителем Беларуси на «Евровидении» в Роттердаме будет группа VAL с песней DaVidna.

Второе место в рамках отбора занял Ян Ярош, третье – группа CHAKRAS.

VAL – молодая белорусская группа, состоит из солистки Валерии Грибусовой и саунд-продюсера Владислава Пашкевича. DaVidna стала для коллектива первой песней на белорусском языке.

Конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды). За победу в шоу сразятся представители 41 страны мира.