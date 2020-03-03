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Стало известно, кто представит Беларусь на «Евровидении – 2020»

03.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

За право представлять Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2020» в финале национального отбора сражались 12 исполнителей и групп. Победителя определяли путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

По итогам финала национального отбора представителем Беларуси на «Евровидении» в Роттердаме будет группа VAL с песней DaVidna.

Второе место в рамках отбора занял Ян Ярош, третье – группа CHAKRAS.

VAL – молодая белорусская группа, состоит из солистки Валерии Грибусовой и саунд-продюсера Владислава Пашкевича. DaVidna стала для коллектива первой песней на белорусском языке.

Конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды). За победу в шоу сразятся представители 41 страны мира.

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Победителя национального отбора на «Евровидение» от Беларуси определяли путем голосования телезрителей и членов жюри.
 
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