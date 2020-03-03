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Беларусь лидирует в медальном зачете ЧЕ по биатлону

03.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По итогам соревнований в активе белорусской сборной три золотые и одна бронзовая медаль. Две высшие награды в суперспринте и индивидуальной гонке завоевал Сергей Бочарников, еще одно золото в гонке преследования взяла Елена Кручинкина. Ирина Кривко стала третьей в спринте.

На втором месте общего зачета расположилась сборная России (2 золота и 2 серебра), третьи – норвежцы (1 золото, 2 серебра и 3 бронзы).

Напомним, чемпионат Европы по биатлону – 2020 проходил в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Первенство перенесли в Беларусь из Эстонии из-за неподходящих там погодных условий.

https://minsknews.by

 
 
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Беларусь заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону – 2020, который прошел в Раубичах.
 
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