Беларусь лидирует в медальном зачете ЧЕ по биатлону

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По итогам соревнований в активе белорусской сборной три золотые и одна бронзовая медаль. Две высшие награды в суперспринте и индивидуальной гонке завоевал Сергей Бочарников, еще одно золото в гонке преследования взяла Елена Кручинкина. Ирина Кривко стала третьей в спринте.

На втором месте общего зачета расположилась сборная России (2 золота и 2 серебра), третьи – норвежцы (1 золото, 2 серебра и 3 бронзы).

Напомним, чемпионат Европы по биатлону – 2020 проходил в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Первенство перенесли в Беларусь из Эстонии из-за неподходящих там погодных условий.