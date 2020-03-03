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В Молодечно пройдет награждение победителей конкурса «Женщина года Минщины – 2019»

03.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Белорусский союз женщин в двенадцатый раз наградит ярких представительниц прекрасной половины человечества, которые достигли значительных успехов в различных сферах деятельности в течение 2019 года и являются активистками женского движения.

Цель конкурса: оценка роли женщины в современном обществе, ее вклада в духовно-нравственное возрождение нации, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие страны.

Главная задача конкурса – поощрение лучших женщин Минщины, добившихся значительных результатов в своей профессиональной и общественной деятельности, привлечение внимание к общественной значимости женщины-матери.

В список номинантов вошли 27 кандидаток из регионов Минской области. Те, кто посвятил свою жизнь науке, медицине, образованию, сельскому хозяйству, социально-культурной деятельности и др. Все они разные, но каждая – состоявшаяся личность, достойная восхищения и отдельной истории. Все они – победительницы, и каждая – в своем деле.

По итогам областного конкурса состоится торжественное награждение победителей в пяти номинациях: «Успешный руководитель», «Активная жизненная позиция», «Духовность и культура», «Хозяйка села», «Материнская слава».

Во время торжественного мероприятия состоится чествование женщин-лидеров, ветеранов женского движения, вручение специальных премий «Общественное признание – 2019» в номинациях «Лидер женского движения Минщины», «Женщина–лидер общественного движения Минщины» женщинам, которые внесли вклад в развитие женского и становление общественного движения Минщины, социально-экономическое развитие регионов Минской области и принимают активное участие в общественной жизни Минской области.

По итогам областного конкурса среди СМИ «Современница Минщины» на лучшую публикацию художественно-публицистических материалов, теле- и радиорепортажей о женщинах в номинациях: «Активная жизненная позиция», «Материнская слава», «Женщина – хозяйка села», «Женщина – культура и духовность», «Спортивный олимп», «Женщина – хранительница семейного очага», «Моя судьба – моя профессия», «Героиня Третьего Возраста», «Сердце отдаю детям». А также будет вручен специальный приз «Лучшее СМИ» за популяризацию деятельности женского движения Минщины, формирование позитивного общественного мнения о значимости роли женщины в политической, социально-экономической и культурной жизни страны.

В рамках праздничного мероприятия в холлах Дворца культуры с 12.00 – 17.00 будут работать интерактивные площадки: «Портрет современницы: женщина Минщины сегодня» (выставка-презентация материалов участников областного конкурса «Современница Минщины» среди СМИ Минской области), «Женщины года Минщины» (презентации альбомов «Женщины года Минщины»), «Медийный ресурс в создании образа современной женщины» (материалы печатных изданий), «Женщина в современном обществе» (открытый микрофон), «Вдохновение» (мастер-классы, фотозоны, инсталляции, выставки-презентации) и др. Начало церемонии награждения в 14.00 (концертный зал Дворца культуры).

Прекрасным дополнением к торжеству станет праздничный концерт «Посвящение женщине» Заслуженного коллектива Республики Беларусь симфонического оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского.

В 16.00 состоится торжественная встреча «Диалог поколений».

http://www.minsk-region.gov.by

 
 
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Во Дворце культуры г.Молодечно 5 марта пройдет торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Женщина года Минщины – 2019», которая...
 
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