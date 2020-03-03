В Вилейке мужчину осудили за изнасилование 15-летней девочки

Источник материала: Tut.by

Суд Вилейского района вынес приговор 26-летнему молодому человеку, который признан виновным в изнасиловании заведомо несовершеннолетней 15-летней девочки. Об этом сообщает МЛЫН.BY. Обвиняемый получил семь лет лишения свободы в колонии усиленного режима.



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— Преступление было совершенно в октябре, с трех до четырех часов ночи, в одной из деревень Ильянского сельсовета, — рассказал заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский. — Три несовершеннолетние девочки пришли в гости к парням, которые отдыхали в частном доме. Вместе они стали распивать спиртное.

По словам Андрея Жуковского, и обвиняемый, и потерпевшая — жители Вилейского района. Ранее они знакомы не были. Парень работал в одной из организаций Вилейщины. Судим не был.

— Практика показывает, что подобные преступления, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. — говорит прокурор. — Прокуратура обращает внимание родителей на то, что нужно очень внимательно относиться к воспитанию несовершеннолетних девочек. Необходимо постоянно рассказывать им о взаимоотношениях с парнями. Девочки должны быть особенно осторожными при выборе знакомых и друзей.

Приговор в законную силу не вступил.