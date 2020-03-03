ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вилейке мужчину осудили за изнасилование 15-летней девочки

03.03.2020 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Вилейского района вынес приговор 26-летнему молодому человеку, который признан виновным в изнасиловании заведомо несовершеннолетней 15-летней девочки. Об этом сообщает МЛЫН.BY. Обвиняемый получил семь лет лишения свободы в колонии усиленного режима.


Фото: Reuters

— Преступление было совершенно в октябре, с трех до четырех часов ночи, в одной из деревень Ильянского сельсовета, — рассказал заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский. — Три несовершеннолетние девочки пришли в гости к парням, которые отдыхали в частном доме. Вместе они стали распивать спиртное.

По словам Андрея Жуковского, и обвиняемый, и потерпевшая — жители Вилейского района. Ранее они знакомы не были. Парень работал в одной из организаций Вилейщины. Судим не был.

— Практика показывает, что подобные преступления, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. — говорит прокурор. — Прокуратура обращает внимание родителей на то, что нужно очень внимательно относиться к воспитанию несовершеннолетних девочек. Необходимо постоянно рассказывать им о взаимоотношениях с парнями. Девочки должны быть особенно осторожными при выборе знакомых и друзей.

Приговор в законную силу не вступил.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три несовершеннолетние девочки пришли в гости к парням, которые отдыхали в частном доме. Вместе они стали распивать спиртное. Ранее обвиняемый и потерпевшая...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве мужчина незаметно вынес из магазина две куртки, джемпер и брюки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика