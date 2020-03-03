В Могилеве мужчина незаметно вынес из магазина две куртки, джемпер и брюки

Источник материала: Tut.by

Могилевчанин унес из магазина две куртки, джемпер и брюки — и не заплатил. В милицию с заявлением обратился представитель одного из магазинов на улице Первомайской, рассказывает Mogilevnews.by.



Фото: jeshoots.com

Мужчина утверждал, что неизвестный унес из торгового зала две куртки, джемпер и брюки общей стоимостью более 600 рублей, сообщили в милиции.

Оказывается, 40-летний неработающий, ранее уже судимый, в том числе и за кражу, могилевчанин в тот день провел в магазине около часа.

— Обойдя торговые ряды, он детально интересовался различными товарами у консультантов, а после, так ничего и не выбрав, направился к выходу. Оказалось, что он уже незаметно прихватил с собой дорогие вещи. Их он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды, — рассказали в милиции.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.