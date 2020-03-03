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В Могилеве мужчина незаметно вынес из магазина две куртки, джемпер и брюки
03.03.2020 15:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевчанин унес из магазина две куртки, джемпер и брюки — и не заплатил. В милицию с заявлением обратился представитель одного из магазинов на улице Первомайской, рассказывает Mogilevnews.by.
Мужчина утверждал, что неизвестный унес из торгового зала две куртки, джемпер и брюки общей стоимостью более 600 рублей, сообщили в милиции.
Оказывается, 40-летний неработающий, ранее уже судимый, в том числе и за кражу, могилевчанин в тот день провел в магазине около часа.
— Обойдя торговые ряды, он детально интересовался различными товарами у консультантов, а после, так ничего и не выбрав, направился к выходу. Оказалось, что он уже незаметно прихватил с собой дорогие вещи. Их он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды, — рассказали в милиции.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.
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В милицию с заявлением обратился представитель одного из магазинов на улице Первомайской.
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