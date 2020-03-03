|
В Могилеве собираются ремонтировать путепровод на Челюскинцев
03.03.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Модернизацию путепровода по улице Челюскинцев в Могилеве планируют провести в этом году. Об этом
По его словам, путепровод, который расположен на пересечении с проспектом Шмидта, вошел в состав Комплексного плана благоустройства Могилева на 2020 год.
Сейчас идет предварительный этап разработки проектно-сметной документации ремонта путепровода. Планируют, что обновление коснется проезжей части, тротуаров, бордюров, поручней, а также собираются заняться благоустройством прилегающей территории.
Дата начала работ пока неизвестна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда начнут - пока неизвестно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)