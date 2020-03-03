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В Могилеве собираются ремонтировать путепровод на Челюскинцев

03.03.2020 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модернизацию путепровода по улице Челюскинцев в Могилеве планируют провести в этом году. Об этом сообщает Mogilevnews.by со ссылкой на гендиректора УКП Михаила Голушкова.


Фото: Инга Шкелер

По его словам, путепровод, который расположен на пересечении с проспектом Шмидта, вошел в состав Комплексного плана благоустройства Могилева на 2020 год.

Сейчас идет предварительный этап разработки проектно-сметной документации ремонта путепровода. Планируют, что обновление коснется проезжей части, тротуаров, бордюров, поручней, а также собираются заняться благоустройством прилегающей территории.

Дата начала работ пока неизвестна.

 
Теги: Могилев
 
 
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