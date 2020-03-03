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«Мало ли карантин - а мы готовы». В садике в Бресте родителей попросили сшить детям ватно-марлевые повязки

03.03.2020 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пошить детям по две ватно-марлевые повязки попросили родителей в детском саду-начальной школе № 3 Бреста. Об этом сообщила на горячую линию TUT.BY читательница.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

2 марта в вайбер-группу родителей, чьи дети посещают детский сад, пришло сообщение от воспитателя:

«Уважаемые родители! Распоряжение администрации: пошить своему ребенку две ватно-марлевые повязки (технологию пошива смотрите в интернете). Это нужно сделать в самые кратчайшие сроки. В понедельник, 9.03, две повязки в мешочке должны лежать в вашем шкафчике. Будет проверка».

Зачем шить повязки, родителям не объяснили: в саду-школе карантина нет, дети здоровы.

— Мы спрашивали, может утренник тогда стоило бы отменить в пятницу к 8 марта. Нам ответили, что таких распоряжений не было. Я еще посмеялась: утренник — нормально, но 2 повязки собственноручно пошейте. Хоть бы у родителей спросили, может у кого-то есть магазинные, — сообщила TUT.BY брестчанка.

В администрации учебного заведения TUT.BY подтвердили информацию о марлевых повязках. Директор детского сада-начальной школы № 3 Надежда Шпак заверила, что поводов для беспокойства нет. Повязки родителей попросили подготовить на всякий случай.

— К нам пришло письмо пришло из управления [образования] с просьбой усилить контроль. Мало ли введут карантин — чтобы были готовы. В аптеках же масок нет. Поэтому и обратились к родителям, чтобы подстраховаться и заранее все заготовить, — рассказала TUT.BY директор учебного заведения и добавила, что в школу также дополнительно закупили дезсредства.

Напомним, по последним данным в Брестской области случаев коронавируса не зафиксировано. Под наблюдением в инфекционном отделении Брестской областной клинической больницы находится 6 человек, которые приехали из Италии. Признаков болезни у них не обнаружено.

В Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса: один в Витебске и два в Минске. Однако результаты еще отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить.

Сейчас в стране проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Зачем шить повязки, родителям не объяснили: в саду-школе карантина нет, дети здоровы.
 
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