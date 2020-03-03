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Незаконно и негуманно. В Гомеле прокуратура запретила коммунальщикам убивать током бездомных животных
03.03.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле прокуратура
Оказывается, сотрудники коммунального предприятия «Спецкоммунтранс» длительное время умерщвляли безпризорных животных самодельной электроизоляционной штангой с токопроводящим наконечником. При таком способе животные страдали перед смертью: собаки были в сознании, когда электрический ток останавливал работу сердца.
Теперь незаконная практика умерщвления животных прекращена, а оборудование демонтировано.
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Незаконно и негуманно. В Гомеле прокуратура запретила коммунальщикам убивать током бездомных животных
Прокуроры выяснили: перед смертью животные страдали.
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