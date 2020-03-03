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Незаконно и негуманно. В Гомеле прокуратура запретила коммунальщикам убивать током бездомных животных

03.03.2020 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле прокуратура выявила факты негуманной эвтаназии бездомных животных.


Оказывается, сотрудники коммунального предприятия «Спецкоммунтранс» длительное время умерщвляли безпризорных животных самодельной электроизоляционной штангой с токопроводящим наконечником. При таком способе животные страдали перед смертью: собаки были в сознании, когда электрический ток останавливал работу сердца.

Теперь незаконная практика умерщвления животных прекращена, а оборудование демонтировано.

 
Теги: Гомель
 
 
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