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+16,1°С. Брест побил температурный рекорд 45-летней давности

03.03.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте 3 марта установлен температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщили TUT.BY в областном гидромете.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Во вторник столбик термометра поднялся до 16,1 градуса тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +9,9°С.

Во второй половине недели температура в городе пойдет на спад. В среду и четверг обещают +8°С, в пятницу — на два градуса меньше.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Брест установил температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
 
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