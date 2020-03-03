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+16,1°С. Брест побил температурный рекорд 45-летней давности
03.03.2020 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте 3 марта установлен температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений, сообщили TUT.BY в областном гидромете.
Во вторник столбик термометра поднялся до 16,1 градуса тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +9,9°С.
Во второй половине недели температура в городе пойдет на спад. В среду и четверг обещают +8°С, в пятницу — на два градуса меньше.
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Брест установил температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
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