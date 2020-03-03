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В «Минсктрансе» рассказали, почему решили возродить автовокзал «Восточный»

03.03.2020 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске снова открывается автовокзал «Восточный», который простоял без дела почти четыре года. Узнали в «Минсктрансе», почему автовокзал снова стал нужным.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Автовокзал «Восточный» снова будет работать, стало известно вчера. Сначала звучала дата 6 марта, но о ней уже не говорят. Заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик рассказал, что автовокзал «Восточный» откроют на следующей неделе.

— Есть еще некоторые технические недоделки. С 2016 года вокзал был законсервирован, сейчас он по минимуму возобновляет свою работу. Там будет задействовано только 30% пассажирского терминала, первый этаж и персонала не более пяти человек. Сюда на первом этапе переведут минимальное число маршрутов, которые обслуживает сегодня «Минсктранс». Порядка 3 городских маршрутов, у которых сегодня конечными станциями является «Автозаводская», которые ходят на Сосны, Стайки и на Сокол, порядка пяти пригородных маршрутов и междугородние Могилевского и Гомельского направления — именно те, которые обслуживает «Минсктранс».

На перронах автовокзала уже появились новые табло, обновили указатели и таблички.



Спрашиваем, почему спустя несколько лет автовокзал на старом месте снова решили использовать.

— Почему возобновляем работу? Потому что, как показывает практика, сегодня на автовокзале Центральный отсутствуют площадки для отстоя прибывающих автобусов — они паркуются где угодно. В том числе и на улице Бобруйская, где разворотное кольцо городского пассажирского транспорта, из-за чего возникают проблемы. За последние годы число машин там увеличилось, в том числе и потому что были приняты поправки в закон об автомобильном транспорте и часть нелегальных перевозчиков перешли в законную сферу деятельности.

Объясняя закрытие автовокзала, транспортники в свое время ссылались на то, что он был убыточным. Виктор Тозик пояснил, что изменилось за это время.

— Когда в 2011 году открывали автовокзал «Центральный», основную часть перевозок перенесли туда. Понятно, что вокзал в центре города, рядом с железнодорожным, пассажир пошел туда. С 2011 по 2015 год объем перевозок по вокзалу «Восточному» упал почти в три раза. Зачем содержать его было? Да и в те годы население активно приобретало авто… Потому и было принято решение «Восточный» закрыть.

Виктор Тозик добавил, что, рассуждать сегодня о пассажирских перевозах только с позиции рентабельности нельзя.

— Сегодня пассажирские перевозки все планово убыточны, не только в Минске, но и в мире.


Напомним, «Восточный» закрыли в 2016 году, чтобы увеличить загрузку автовокзала «Центральный» на улице Бобруйской. Здание вокзала простаивало несколько лет. Сначала его пытались продать на аукционе — это ни к чему не привело. В 2017 году была идея перепрофилировать его под выставочный комплекс взамен «БелЭкспо». Реконструировать здание должно было коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест», которое принадлежит Мингорисполкому. Депутаты даже включили этот объект в инвестпрограмму города на 2018-й, но потом исключили. Открывать на его месте выставочный комплекс также передумали. Деньги решили направить на школы и детские сады.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик рассказывает, какие автобусы будут ходить через «Восточный».
 
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