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В «Минсктрансе» рассказали, почему решили возродить автовокзал «Восточный»
03.03.2020 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске снова открывается автовокзал «Восточный», который простоял без дела почти четыре года. Узнали в «Минсктрансе», почему автовокзал снова стал нужным.
Автовокзал «Восточный» снова будет работать,
— Есть еще некоторые технические недоделки. С 2016 года вокзал был законсервирован, сейчас он по минимуму возобновляет свою работу. Там будет задействовано только 30% пассажирского терминала, первый этаж и персонала не более пяти человек. Сюда на первом этапе переведут минимальное число маршрутов, которые обслуживает сегодня «Минсктранс». Порядка 3 городских маршрутов, у которых сегодня конечными станциями является «Автозаводская», которые ходят на Сосны, Стайки и на Сокол, порядка пяти пригородных маршрутов и междугородние Могилевского и Гомельского направления — именно те, которые обслуживает «Минсктранс».
На перронах автовокзала уже появились новые табло, обновили указатели и таблички.
Спрашиваем, почему спустя несколько лет автовокзал на старом месте снова решили использовать.
— Почему возобновляем работу? Потому что, как показывает практика, сегодня на автовокзале Центральный отсутствуют площадки для отстоя прибывающих автобусов — они паркуются где угодно. В том числе и на улице Бобруйская, где разворотное кольцо городского пассажирского транспорта, из-за чего возникают проблемы. За последние годы число машин там увеличилось, в том числе и потому что были приняты поправки в закон об автомобильном транспорте и часть нелегальных перевозчиков перешли в законную сферу деятельности.
Объясняя закрытие автовокзала, транспортники в свое время
— Когда в 2011 году открывали автовокзал «Центральный», основную часть перевозок перенесли туда. Понятно, что вокзал в центре города, рядом с железнодорожным, пассажир пошел туда. С 2011 по 2015 год объем перевозок по вокзалу «Восточному» упал почти в три раза. Зачем содержать его было? Да и в те годы население активно приобретало авто… Потому и было принято решение «Восточный» закрыть.
Виктор Тозик добавил, что, рассуждать сегодня о пассажирских перевозах только с позиции рентабельности нельзя.
— Сегодня пассажирские перевозки все планово убыточны, не только в Минске, но и в мире.
Напомним, «Восточный»
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Заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик рассказывает, какие автобусы будут ходить через «Восточный».
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