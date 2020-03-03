В Витебске четыре класса перешли на домашнее обучение. Родители интересуются: а как же остальные?

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась жительница Витебска Ангелина, ее ребенок ходит в среднюю школу № 44, где с понедельника восьмой класс ушел на карантин. Женщина не понимает, почему это не коснулось остальных классов, ведь дети учатся в одних и тех же кабинетах, ходят на обед в одну столовую.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Дочка учится в шестом классе СШ № 44, вчера рассказала: «Из-за коронавируса 8-й класс закрыли на карантин». Я засомневалась, тем более в родительском чате была тишина, ничего не обсуждалось. А потом появилась информация: ученик нашей школы — это ребенок той самой женщины, у которой обнаружили коронавирус. Теперь вся семья лежит в больнице, — рассказывает TUT.BY Ангелина, жительница Витебска.

В воскресенье, 1 марта, стало известно о третьем случае коронавируса в Беларуси. В инфекционную больницу вместе с детьми и мужем попала известный дизайнер Татьяна Ефремова. С 20 по 23 февраля она вместе с коллегами была на выставке в Милане.

— Старшие классы перемещаются по школе, учатся в разных кабинетах, ходят в одну столовую, пользуются уборной. Почему остальных детей не переводят на карантин? Сегодня долго рассуждала: отпускать дочку на занятия или нет. Не знаю, как правильно поступить. Говорят, паники нет, но некоторые дети ходят в масках, стараются не выходить из кабинета, чтобы не пересекаться с другими учениками, — добавляет Ангелина.

В самой СШ № 44 Витебска отказались объяснять, почему ограничения затронули только один класс:

— Приезжайте на прием и задавайте свои вопросы.

В отделе по образованию администрации Октябрьского района Витебска отмечают: это не карантин.

— Для упреждения заболевания и с целью профилактических мероприятий было принято решение, чтобы ученики 8-го класса учились дистанционно. Мы выполняем рекомендации медиков, и решение принималось по согласованию с ними, если будут нам направлены другие рекомендации, мы их рассмотрим и выполним, — комментирует TUT.BY Ирина Галян, главный специалист отдела образования администрации Октябрьского района Витебска.

На территории этого района «профилактические мероприятия» сейчас в двух школах: в СШ № 44 и № 8, здесь на домашнее обучение перевели первый класс. По словам Ирины Галян, окончательное решение, выполнять рекомендации медиков или нет, принимает директор.

— В рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на разобщение детей, которые могли быть в контакте с носителем вирусной инфекции, данный подход Минздрава направлен на минимизацию потенциальных рисков распространения инфекции. Мы считаем, когда речь идет о здоровье и безопасности детей, чрезмерных мероприятий не бывает, — говорит пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

По ее словам, сегодня в Витебске три класса в различных школах и группа в колледже переведены на домашнее обучение.

В редакцию TUT.BY приходят вопросы от родителей, которые интересуются: можно ли оставить ребенка дома на 14 дней, чтобы он не ходил на занятия и мог временно «пересидеть ситуацию дома». В Министерстве образования поясняют, что это сделать невозможно, школьник может пропустить занятия только при условии, если он болеет и есть справка от врача.