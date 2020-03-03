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Где и кому можно сдать текст на коронавирус

03.03.2020 18:40 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Обследоваться на коронавирус в Беларуси должны граждане, приехавшие в страну из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи в последние 14 суток.

Об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Проверяют на новый вирус также людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Остальные граждане могут пройти лабораторное обследование на COVID-19 только при наличии показаний и по направлению врача.

Анализ возьмут на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных медпунктах и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний.

Все адреса и отделения клиник, а также расписание работы лабораторий можно посмотреть здесь.

Люди, которые контактировали с зараженным пациентом, будут изолированы в отдельные боксы, где их будут обследовать.

Те, у которых был контакт 2-го уровня (не близкий и не длительный), находятся под медицинским наблюдением.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус

Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Новый вирус впервые был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался.

1 марта коронавирус был обнаружен у сотрудницы Витебского мехового комбината. Тесты показали положительный результат. Теперь она находится в больнице в отдельном боксе. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде официальных профсоюзов 28 февраля, заявил, что не считает нужным закрывать границы Беларуси в связи с коронавирусом.

По информации пресс-службы Национального аэропорта Минск, прибывших в Беларусь проверяют на симптомы коронавируса, информацию передают медслужбе. При подозрении на заражении пассажиры проходят контроль отдельно от остальных.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Обследоваться на коронавирус в Беларуси должны граждане, приехавшие в страну из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи в последние 14 суток.
 
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