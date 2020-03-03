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Где и кому можно сдать текст на коронавирус
03.03.2020 18:40 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Обследоваться на коронавирус в Беларуси должны граждане, приехавшие в страну из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи в последние 14 суток.
Об этом
Проверяют на новый вирус также людей, которые контактировали с зараженными пациентами. Остальные граждане могут пройти лабораторное обследование на COVID-19 только при наличии показаний и по направлению врача.
Анализ возьмут на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных медпунктах и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний.
Все адреса и отделения клиник, а также расписание работы лабораторий можно посмотреть
Люди, которые контактировали с зараженным пациентом, будут изолированы в отдельные боксы, где их будут обследовать.
Те, у которых был контакт 2-го уровня (не близкий и не длительный), находятся под медицинским наблюдением.
Куда звонить при подозрениях на коронавирус
Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.
Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.
Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.
Новый вирус впервые
1 марта коронавирус
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде официальных профсоюзов 28 февраля,
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Обследоваться на коронавирус в Беларуси должны граждане, приехавшие в страну из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи в последние 14 суток.
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