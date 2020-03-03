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Разговор по существу: на базе Староборисовского дома культуры прошло очередное заседание ОПОП

03.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Помимо прочего, все участники мероприятия проинформированы о сложившейся оперативной обстановке в регионе и на административном участке, а также о предпринятых мерах по ее стабилизации. Присутствующим доведена информация профилактического характера о мерах личной и имущественной безопасности, в том числе о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на объектах ж/д транспорта, о недопустимости перехода ж/д путей в неустановленных местах, о недопустимости неправомерного использования беспилотных летательных аппаратов, о недопустимости совершения различных правонарушений и преступлений. Кроме этого, актуализирована информация о вреде алкоголизма и последствиях его употребления, а также о субъектах профилактики, оказывающих гражданам различные виды помощи на безвозмездной основе; вручены профилактические листовки.
В ходе заседания граждане были осведомлены о том, что люди, владеющие любой информацией о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, особенно в отношении наиболее уязвимых категорий населения (престарелых, инвалидов, несовершеннолетних) необходимо незамедлительно сообщать об этом в ОДС Борисовского РУВД.
При проведении мероприятия жалоб и заявлений со стороны граждан не поступило.
ООПП Борисовского РУВД

 
 
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На базе Староборисовского дома культуры проведено заседание совета ОПОП «Пригородный» с участием председателя Борисовского районного Совета депутатов П.В....
 
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