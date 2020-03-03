Врач консультирует о нарушениях слуха

В большинстве случаев человек теряет слух постепенно, так что сам процесс происходит для него незаметно.
Обязательно посетите врача, если:
- вы не слышите шепот человека на расстоянии менее 5-6 метров;
- резкая боль в ухе и выделения из уха;
- одностороннее снижение слуха;
- ощущение заложенности или перетекание жидкости в ушах;
- продолжительный звон в ушах или внезапная потеря слуха;
- произошло повреждение барабанной перепонки.
Почему люди теряют слух:
- гигиенические или врожденные дефекты;
- инфекционные заболевания;
- постоянное воздействие сильного шума;
- повреждения слуховых органов;
- токсическое воздействие некоторых лекарств;
- курение и злоупотребление алкоголем;
- избыточный вес и стресс;
- возрастные изменения.
Что нужно делать для сохранения слуха:
- вовремя лечить болезни горла и носа;
- не употреблять лекарства без назначения врача;
- защищать уши во время водных процедур;
- беречь уши от сильного шума и от перепадов давления;
- не удалять серные пробки самостоятельно;
- не пользоваться плеером на улице, заменить привычные вставные наушники «капельки» на большие накладные;
- уделять больше внимания своему самочувствию;
- правильно питаться (обогатите свое ежедневное меню фруктами, овощами, нежирными продуктами, цельнозерновыми блюдами);
- откажитесь от курения и от злоупотребления алкоголем;
- контролируйте свое давление и вес;
- научитесь контролировать стресс и его последствия.
Профилактика:
- долечивайте все простудные заболевания, не занимайтесь самолечением;
- незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью при необычных проявлениях простуды (увеличение лимфоузлов, кожная сыпь, затрудненное дыхание);
- укрепляйте иммунитет: правильно питайтесь, организовывайте физические нагрузки, применяйте закаливание и прием витаминно-минеральных комплексов.
Слух позволяет нам познавать окружающий мир и ориентироваться в нем.
Берегите слух!
В.И. КОНОВАЛОВА, врач-валеолог УЗ «Борисовская ЦРБ»