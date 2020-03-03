Врач консультирует о нарушениях слуха

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В большинстве случаев человек теряет слух постепенно, так что сам процесс происходит для него незаметно.

Обязательно посетите врача, если:

- вы не слышите шепот человека на расстоянии менее 5-6 метров;

- резкая боль в ухе и выделения из уха;

- одностороннее снижение слуха;

- ощущение заложенности или перетекание жидкости в ушах;

- продолжительный звон в ушах или внезапная потеря слуха;

- произошло повреждение барабанной перепонки.

Почему люди теряют слух:

- гигиенические или врожденные дефекты;

- инфекционные заболевания;

- постоянное воздействие сильного шума;

- повреждения слуховых органов;

- токсическое воздействие некоторых лекарств;

- курение и злоупотребление алкоголем;

- избыточный вес и стресс;

- возрастные изменения.

Что нужно делать для сохранения слуха:

- вовремя лечить болезни горла и носа;

- не употреблять лекарства без назначения врача;

- защищать уши во время водных процедур;

- беречь уши от сильного шума и от перепадов давления;

- не удалять серные пробки самостоятельно;

- не пользоваться плеером на улице, заменить привычные вставные наушники «капельки» на большие накладные;

- уделять больше внимания своему самочувствию;

- правильно питаться (обогатите свое ежедневное меню фруктами, овощами, нежирными продуктами, цельнозерновыми блюдами);

- откажитесь от курения и от злоупотребления алкоголем;

- контролируйте свое давление и вес;

- научитесь контролировать стресс и его последствия.

Профилактика:

- долечивайте все простудные заболевания, не занимайтесь самолечением;

- незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью при необычных проявлениях простуды (увеличение лимфоузлов, кожная сыпь, затрудненное дыхание);

- укрепляйте иммунитет: правильно питайтесь, организовывайте физические нагрузки, применяйте закаливание и прием витаминно-минеральных комплексов.

Слух позволяет нам познавать окружающий мир и ориентироваться в нем.

Берегите слух!

В.И. КОНОВАЛОВА, врач-валеолог УЗ «Борисовская ЦРБ»