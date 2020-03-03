Профилактическая акция “Вместе против наркотиков” в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева

Источник материала: Кировец

Профилактическая акция “Вместе против наркотиков” проходила в Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева с 20 февраля по 2 марта.

По информации заместителя директора по воспитательной работе Людмилы Ивановой, в рамках акции были запланированы и проведены мероприятия.



Учащиеся 1-4 классов приняли участие в ролевой игре «Мы за жизнь». Они организовали выставку рисунков «Я выбираю жизнь», а ребята 5-8 классов распространили буклеты среди односельчан «Внимание! Опасность! Спайс!» и выпустили стенгазету «Правда о наркотиках». Учащиеся 9-11 прослушали лекторий с демонстрацией видеофильма «Антинаркотический Декрет» и поучаствовали в диспуте «Как не стать жертвой наркомании». Все ученики школы участие в спортивных состязаниях «Спорт – оружие против наркомании».

Также в рамках профилактической акции социальный педагог Лариса Барбарян провела практические занятия для педагогов и законных представителей детей под названием «Тактика выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, потребляющих наркотические вещества и их аналоги».

Очень хочется надеяться, отмечает Людмила Иванова, что проведенная профилактическая акция заставит детей и взрослых очередной раз задуматься о жизни. Ведь нельзя оставлять судьбу и жизнь ребенка на волю случая…